Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мия и Я: Легенда Сентопии" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шкура
Киноафиша Фильмы Шкура Шкура, 1981: актеры и роли
La pelle Шкура 1981 / Франция / Италия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Шкура, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лилиана Кавани Liliana Cavani
В ролях
Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Клаудия Кардинале Клаудия Кардинале Claudia Cardinale Берт Ланкастер Берт Ланкастер Burt Lancaster Кен Маршалл Ken Marschall Александра Кинг Alexandra King Карло Джуффре Carlo Giuffrè
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Related video
Елизавету II настиг новый удар: позор принца Гарри скрыть не удалось
Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша
Не только Хюррем Султан: вскрылась правда о русских корнях звезды «Постучись в мою дверь»
У Высоцкого было три странных прозвища: теперь все знают
Жизнь звезды «Папиных дочек» превратилась в ад: вот что случилось из-за съемок
Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили
Слава, забвение, смерть: как сложилась судьба советского «мальчика с сачком» Вячеслава Царева
Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду
Эротика в СССР была: как в «Любовь и голуби» обыгрывали сцены 18+
Пьер Ришар бы не узнал: что стало с мальчиком из фильма «Игрушка»
Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный
Приложение киноафиши