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Жан-Пьер Бакри
Жан-Пьер Бакри
Jean-Pierre Bacri
О персоне
Фильмография
Жан-Пьер Бакри
Jean-Pierre Bacri
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Дата рождения
24 мая 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Жан-Пьера Бакри
Родился 24 мая 1951 года. Алжир.
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Фильмография Жан-Пьера Бакри
Семейная фотография
драма, комедия
2018, Франция
5.0
Общественное место
комедия, драма
2018, Франция
5.0
Праздничный переполох
комедия
2017, Франция
6.0
Прощай, Гари
драма
2009, Франция
5.0
Как говорит Шарли
драма
2006, Франция
5.0
Посмотри на меня
драма
2004, Франция
4.0
Знакомая песня
драма, комедия, мюзикл
1997, Франция / Великобритания / Швейцария
6.0
Подземка
драма, мелодрама, триллер, криминал
1985, Франция
7.0
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