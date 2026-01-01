ПроизводствоParis Union Films, Franco London Films, Société des Etablissements L. Gaumont
Другие названия
Le miroir a deux faces, The Mirror Has Two Faces, El espejo tiene dos caras, A tükör két oldala, De vrouw met twee gezichten, Der Tag und die Nacht, Der zweigesichtige Spiegel, En kvinnas ansikte, Le miroir à deux faces, Lo specchio a due facce, Lustro o dwóch twarzach, Naisen kasvot, O Espelho de Duas Faces, O Espelho tem Duas Faces, O kathreftis me tis dyo opseis, Ogledalo sa dva lica, Oglinda cu două fețe, Podwójne lustro, To ansikter i speilet, Огледало с две лица, Призрачное счастье, У зеркала два лица, 両面の鏡
Рейтинг фильма
7.0
Оцените12 голосов
6.6IMDb
Отзывы о фильме
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