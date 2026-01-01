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Постер фильма Призрачное счастье
7.0
Киноафиша Фильмы Призрачное счастье
7.0

Призрачное счастье

, 1958
miroir à deux faces, Le
Франция, Италия / драма / 18+
Постер фильма Призрачное счастье
7.0

В ролях

Бурвиль
Бурвиль
Pierre Tardivet
Мишель Морган
Marie-José Vauzange-Tardivet
Иван Десни
Gérard Durieu
Жюльен Каретт
Albert Benoît
Жорж Шамара
Georges Vauzange
Элизабет Мане
Véronique Vauzange-Durieu
Жана Маркен
Madame Vauzange
Марсель Перес
Le bistrot
Сильви
Mme Tardivet
Пьер Брис
Жоржетт Анис
Жоржетт Анис
Marguerite Benoît
Режиссер Андре Кайатт
Сценарист Жерар Ури, Андре Кайатт, Denis Perret, Jean Meckert
Композитор Луи Гульельми
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 15 октября 1958
Дата выхода
9 октября 1967 СССР
15 октября 1958 Франция
Производство Paris Union Films, Franco London Films, Société des Etablissements L. Gaumont
Другие названия
Le miroir a deux faces, The Mirror Has Two Faces, El espejo tiene dos caras, A tükör két oldala, De vrouw met twee gezichten, Der Tag und die Nacht, Der zweigesichtige Spiegel, En kvinnas ansikte, Le miroir à deux faces, Lo specchio a due facce, Lustro o dwóch twarzach, Naisen kasvot, O Espelho de Duas Faces, O Espelho tem Duas Faces, O kathreftis me tis dyo opseis, Ogledalo sa dva lica, Oglinda cu două fețe, Podwójne lustro, To ansikter i speilet, Огледало с две лица, Призрачное счастье, У зеркала два лица, 両面の鏡

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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