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Шантаж
l n`y a pas de fumée sans feu
Шантаж, 1973
1973 / Франция / Италия
7.0
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
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О фильме
Предвыборная кампания становится гораздо интереснее, когда у журналистов в руках оказываются компрометирующие снимки жены одной из кандидатов...
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7.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
1973
Премьера в мире
16 мая 1973
Режиссер
Андре Кайатт
В ролях
Анни Жирардо
Мирей Дарк
Бернар Фрессон
Мишель Буке
Андре Фалькон
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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