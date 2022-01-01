Шантаж, 1973

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о выходе в прокат О фильме Предвыборная кампания становится гораздо интереснее, когда у журналистов в руках оказываются компрометирующие снимки жены одной из кандидатов... Развернуть 7.0 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 1973 Премьера в мире 16 мая 1973 Режиссер Андре Кайатт В ролях Анни Жирардо Мирей Дарк Бернар Фрессон Мишель Буке Андре Фалькон Все актеры и съемочная группа 1 постер

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