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Шантаж
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l n`y a pas de fumée sans feu

Шантаж, 1973

1973 / Франция / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Предвыборная кампания становится гораздо интереснее, когда у журналистов в руках оказываются компрометирующие снимки жены одной из кандидатов...
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 16 мая 1973
Режиссер
Андре Кайатт
В ролях
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Мирей Дарк
Бернар Фрессон
Мишель Буке
Мишель Буке
Андре Фалькон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шантаж 1 постер
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