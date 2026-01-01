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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Нелли Корради
Nelly Corradi
Киноафиша
Персоны
Нелли Корради
Нелли Корради
Nelly Corradi
Дата рождения
16 декабря 1914
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
16 апреля 1968
Место рождения
Парма, Италия
Популярные фильмы
5.9
Любовный напиток
(1946)
Фильмография Нелли Корради
5.9
Любовный напиток
Elisir d'amore, L'
мюзикл
1946, Италия
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