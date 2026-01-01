Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
6.5
Киноафиша Фильмы Паяцы
6.5

Паяцы

, 1948
Pagliacci
Италия / мюзикл / 18+
6.5

В ролях

Джина Лоллобриджида
Джина Лоллобриджида
Nedda, wife of Canio
Тито Гобби
Silvio, the handsome villager
Тито Гобби
Silvio, the handsome villager
Onelia Fineschi
Nedda
Афро Поли
Canio, master of the troupe
Galliano Masini
Canio
Filippo Morucci
Beppe, troupe harlequin
Джино Синимберджи
Beppe
Режиссер Марио Коста
Сценарист Антон Джулио Маджано, Carlo Castelli, Марио Коста, Руджеро Леонкавалло, Синклер Льюис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 2 декабря 1948
Дата выхода
2 декабря 1948 Италия
9 октября 1950 СССР
Производство Itala Film
Другие названия
Pagliacci - Amore tragico, Pagliacci, Amor de Palhaço, Amours de clown, Bajazzo, Bajazzók, Die Liebe eines Clowns, Die Rache des Narren, I pagliacci (Amore tragico), Love of a Clown - Pagliacci, Oi paliatsoi, Os Palhaços, Paiațe, Paillasse, Paillasse - Amour de clown, Pajace, Pajazzo, Paljas, Palyaçi, Zwerversliefde, Паяцы

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Паяцы

Любимые арии
Любимые арии комедия, мюзикл
1949, Италия
5.0
Соломон и царица Савская
Соломон и царица Савская драма, мелодрама, военный, исторический
1959, США
6.0
Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери драма
1956, Италия / Франция
6.0
Трапеция
Трапеция драма
1956, США
6.0
Любовный напиток
Любовный напиток мюзикл
1946, Италия
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Заметите эти два слова в составе – выбрасывайте мороженое в помойку: как распознать «паленый» пломбир за пару секунд
Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: применяю для готовки – и речь не про рулетики из спагетти
Сколько можно держать открытой дверцу холодильника: есть конкретная цифра - обязательно ее запомните
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем
Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше