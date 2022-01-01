Любимые арии, 1949

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о выходе в прокат О фильме Группа итальянцев живущих в Лондоне собирает средства на восстановление разбомбленного нацистами католического собора. Они организуют музыкальный концерт, доходы от которого поступят на строительство. Развернуть 5.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 1949 Премьера в мире 10 августа 1948 Режиссер Марио Коста В ролях Мария Канилья Тито Гобби Джино Бекки Джина Лоллобриджида Все актеры и съемочная группа 1 постер

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