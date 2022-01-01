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Любимые арии
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Follie per l'opera

Любимые арии, 1949

1949 / Италия
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Группа итальянцев живущих в Лондоне собирает средства на восстановление разбомбленного нацистами католического собора. Они организуют музыкальный концерт, доходы от которого поступят на строительство.
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1949
Премьера в мире 10 августа 1948
Режиссер
Марио Коста
В ролях
Мария Канилья
Тито Гобби
Джино Бекки
Джина Лоллобриджида
Джина Лоллобриджида
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любимые арии 1 постер
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