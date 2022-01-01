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Любимые арии
Follie per l'opera
Любимые арии, 1949
1949 / Италия
5.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
комедия
мюзикл
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О фильме
Группа итальянцев живущих в Лондоне собирает средства на восстановление разбомбленного нацистами католического собора. Они организуют музыкальный концерт, доходы от которого поступят на строительство.
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5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1949
Премьера в мире
10 августа 1948
Режиссер
Марио Коста
В ролях
Мария Канилья
Тито Гобби
Джино Бекки
Джина Лоллобриджида
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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