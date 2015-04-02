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После той несусветнейшей и беспардонной ахинеи, которую нагородили в свежем «Робине Гуде» Ридли Скотт и его разношерстная команда сценаристов, включавшая даже великого Тома Стоппарда, не упомянутого, впрочем, в титрах, – практически любой фильм о событиях начала XIII века может показаться компетентным и, если так позволительно выразиться, исторически вменяемым. По крайней мере, авторы «Железного рыцаря» твердо знают, что отец Робина Гуда, если он и его сын вообще…