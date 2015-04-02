После той несусветнейшей и беспардонной ахинеи, которую нагородили в свежем «Робине Гуде» Ридли Скотт и его разношерстная команда сценаристов, включавшая даже великого Тома Стоппарда, не упомянутого, впрочем, в титрах, – практически любой фильм о событиях начала XIII века может показаться компетентным и, если так позволительно выразиться, исторически вменяемым. По крайней мере, авторы «Железного рыцаря» твердо знают, что отец Робина Гуда, если он и его сын вообще…
Мне не понравилось,что дело Великолепной Семёрки живёт и процветает до сих пор и эта
великосемёренщина может загубить любую идею,мысль и качество фильма.Успешная Борьба
кучки людей с большим войском ведёт к другому загибону,когда происходит разделение на Своих
и Чужих.Свои-люди приятные во всех отношениях,иногда не привлекательные снаружи,но добрые внутри.Чужие-это люди без совести и чести,маньяки,садисты и извращенцы,плохие воины(за исключением главного злодея,обычно),примитивные и тупые.Твари,а не люди.Таких и убить не жалко.
Чисто по фильму мне понравилось...Ничего не понравилось✊ .Я понимаю,что может понравиться другим,но ничего полезного для себя с просмотра не вынес✊
Обидно за Пола Джаматти-отличный актёр,но здесь он больше похож не на короля,а на шута✊
Много крови,зверств и насилия-это лишь усиливает отрицательный облик Плохих.
А бывают ли в природе нормальные правители-короли,цари и президенты,или это иллюзия.
Авторы фильма считают,что они есть.но живут где-то далеко, за горами и болотами✊
Мяса много,но оно что-то не первой свежести.Дрожащей камерой много не покажешь.Часто в стрёмные моменты камера стыдливо отворачивалась от действа и комкала жесть,которую,якобы, хотела показать во всей красе.
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