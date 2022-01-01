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Чат
Чат, 2010: актеры и роли
Chatroom
Чат
2010 / Великобритания
Трейлер
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Чат, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хидео Наката
В ролях
Аарон Тейлор-Джонсон
Aaron Taylor-Johnson
Имоджен Путс
Imogen Poots
Мэттью Бирд
Matthew Beard
Меган Доддс
Megan Dodds
Мишель Фэйрли
Michelle Fairley
Николас Гливс
Nicholas Gleaves
Ричард Мэдден
Richard Madden
Дороти Эткинсон
Dorothy Atkinson
Аманда Боксер
Amanda Boxer
Мэри Роско
Mary Roscoe
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