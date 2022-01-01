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Киноафиша Фильмы Чат Чат, 2010: актеры и роли
Chatroom Чат 2010 / Великобритания
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Чат, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хидео Наката
В ролях
Аарон Тейлор-Джонсон Аарон Тейлор-Джонсон Aaron Taylor-Johnson Имоджен Путс Имоджен Путс Imogen Poots Мэттью Бирд Мэттью Бирд Matthew Beard Меган Доддс Меган Доддс Megan Dodds Мишель Фэйрли Мишель Фэйрли Michelle Fairley Николас Гливс Nicholas Gleaves Ричард Мэдден Ричард Мэдден Richard Madden Дороти Эткинсон Дороти Эткинсон Dorothy Atkinson Аманда Боксер Amanda Boxer Мэри Роско Mary Roscoe
Вышка
Вышка
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