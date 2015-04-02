Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чат Чат
Киноафиша Фильмы Чат Отзывы о фильме «Чат»
Chatroom Чат 2010 / Великобритания
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Чат»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Хидео Наката решил, по крайней мере на время, сменить амплуа и перешел от японских хорроров к английским социальным драмам. Решение это было не иначе как наитием свыше, ибо «Чат» – явно наиболее талантливый на сегодня фильм режиссера. Даже несколько странно, что Наката с самого начала не взялся за нечто подобное, а безжалостно эксплуатировал полусгнивших длинноволосых дев, бессмысленно лезущих из всех колодцев. Как бы там ни было, мрачный японец взял себя в руки, затянул…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
VicCartman 2 апреля 2015, 12:51
Вот интересно...мне одной так безумно понравилась эта музыка в начале....если нет, то давайте вместе её искать! Потому что мне нигде её не найти!((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 16/09/2010 - 19:52:45):Забавный кин про шустрого сынишку Джоан Роулинг. Пока предприимчивая мамочка вешает всему миру гаррипоттеровскую лапшу, презентуя уже восьмую книгу своей офигенной подростковой саги, ее отпрыск умело парит мозги той же самой аудитории в чате Chelsea Teens! Пипец выходит на новый уровень!!



Сюжет в принципе достаточно тривиален и стандартен: фильмов о сетевых маньяках великое множество и они обычно мало чем отличаются друг от друга. Финал здесь тоже очень предсказуем, я бы даже сказал: до боли знаком. Хотя смотреть фильм вполне можно: снято стильно, местами напоминает "Экзистенцию" Кроненберга.



Бред какой-то... Вы хоть сами фильм посмотрели до конца, прежде чем написать такое вот "описание"...?



Фильм замечательный... Заставляет серьезно задуматься... О том, что надо жить реальной жизнью, воспринимать жизнь такой, какая она есть. Не строить иллюзии, что виртуальный мир гораздо круче, чем ваша несчастная серая жизнь.



Я час где-то был в прострации после фильма... Забыть его очень сложно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Демиург, 20/09/2010 - 15:37:01):Читала...мало поняла, смотреть мне это или нет.



Только вы сами можете дать ответ на вопрос. Если вам нравятся фильмы, заставляющие задуматься; фильмы, которые могут изменить человека или, наоборот, не дать ему измениться. В общем, если нравится умное кино, сходите - получите огромное удовольствие от просмотра, а потом будете долго обсуждать с друзьями. Хотя внешне фильм очень прост.



А если вы любите туповатые шаблонки с голливудские звездами, глупые комедии для блондинок, думать в кино не хочется, а хочется лишь развлечься - лучше не идите. Такая аудитория уходит с фильма где-то на половине. А потом пишит гадости по сайтам :)



В общем, фильм явно не для всех.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 23/09/2010 - 14:49:05):Никто из героев не строил никаких иллюзий, да и разочарований ни у кого никаких не было. Люди просто общались, причем абсолютно так, как общались бы в реале.



Вы похоже фильм вообще не поняли. Не смотря на "много думал"))



У каждого из героев какие-то проблемы в реальной жизни. И в процессе общения в чате как раз и возникают иллюзии, что тут у них настоящие друзья, настоящая жизнь. Вспомните разговор Эвы (девушки, считающей себя подружкой Уияльма) с соседкой. С её знакомыми, которые после виртпространства, кажутся её тупыми и никчемными.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 23/09/2010 - 22:33:55):а участники, вздохнув для приличия три раза, побежали.. не взявшись за руки кататься на каруселях, а обратно по своим норам, создавать новые чаты и строчить-строчить..



Ещё один :) Вы всерьез считаете, что эти четверо вернутся в чат? Думаю, после такого они останутся РЕАЛЬНЫМИ друзьями на всю жизнь...



P. S. Люди, смотрите фильм и включайтесь в обсуждение. Странно обсуждать кино такого уровня с теми, кто то ли не посмотрел его, то ли просто не понял...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 24/09/2010 - 02:55:27):Ну это говорит о том, что у нее такие знакомые были - всякие гламурщицы-дурочки. А тут ей хоть парочка умных парней попалась - Уилл и Джим. Так это ее проблемы, если она в реале не в той тусе сидит.



Не совсем так. Её подруга (соседка) и её приятели - вполне нормальные люди. Такими они показаны в фильме По крайней мере до интернет-периода казались ей нормальными. И лишь после чата её всё начинает бесить. Это типичные смптомы интернет-зависимости. :)





Цитата (peacefrog, 24/09/2010 - 02:55:27):В ЭТОТ именно чат они не вернутся - это ясно... поскольку они там все были ради Уильяма - он единственное, что их связывало. Реальными друзьями на всю жизнь или даже на пару лет они тоже не станут, поскольку опять же Уильяма уже нет.



Не понимаю, почему вы зациклились на этом Уильяме. Сначала да. А теперь их будет связывать совсем другое - дружба, и то, что они смогли остановить этого маньяка и спасти своего друга. Психологи вам лучше ответят, но после такого потрясения, вернуться к прежней унылой жизни очень сложно...





Цитата (peacefrog, 24/09/2010 - 02:55:27):эту малолетку, сеструху хакера,



Уильям был хакером. А приятель Мо хакером не был. Или я что-то упустил? :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 24/09/2010 - 12:35:04):А вот приятель Мо, тот уже влез на этот домен как хакер.

Мо влез на домен как хакер? Не помню такого...

Цитата (peacefrog, 24/09/2010 - 12:35:04):Но их жизнь вчетвером без Уильяма (в реале или в сети, неважно) будет пустой и унылой. Потому что КАЖДОМУ из них был нужен ТОЛЬКО Уильям. Без него получится как бы собрание психов в отсутствие психотерапевта - из этого ничего хорошего не получится.

Уильям был лидером, он умел убеждать и за ним было последнее слово. Но в том, что каждому из них был нужен только Уильм (за исключением его "подружки") вы ошибаетесь. Просто пытаетесь упростить до примитива сложные отношения внутри этой группы.

Цитата (peacefrog, 24/09/2010 - 12:35:04):А Джим для Евы, Мо и Эмили по сути никто.

Если бы к концу фильма он оставался для них никем, они бы не побежали вместе его спасать. На самом деле Наката не даёт однозначного ответа на вопрос - что с ними будет после. Может быть действительно станут друзьями, может быть разбегутся и постараются забыть друг друга. Но не смогут. Здесь каждый додумывает сам. В этом и прелесть фильма. Нет однозначного финала.

peacefrog, на этом "дискуссию" с вами завершаю. Вы делаете слишком странные и не на чём не основанные выводы. Сложно спорить с бездоказательным бредом. Надеюсь, кто-то ещё посмотрит фильм и мы всё-таки услышим новые мнения. Nothing personal.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bezora 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Добротный фильм, есть немало красивых моментов. Ярко, эмоционально. Особо глубоким смыслом фильм не наделён, но пустышкой тоже ни в коем случае не является. Впечатления сильные, хотя и недолгие: сейчас вот уже не могу вспомнить и объяснить, чем же меня зацепило; а это говорит о том, что "сегодня мы многое поняли" - не про это кино.



Лично я просмотром остался доволен.



Кстати, Уильям таки был хакером тоже - взломал же сайт модельного агенства он как-то + влез на компы Мо и второй девочке этой. Просто подобрать пароль тут будет мало )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Bezora, 28/09/2010 - 18:09:13):добротный фильм, есть немало красивых моментов. Ярко, эмоционально. Особо глубоким смыслом фильм не наделён, но пустышкой тоже ни в коем случае не является.



Смысл простой - не стоит уходить от реальной жизни и жить иллюзиями. Расплата часто бывает очень жестокой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Демиург, 28/09/2010 - 11:59:11):И в общем, мне фильм не очень понравился. Я туго догоняла, что происходит, реал это или что, и все спрашивала у мужа.



Вам явно в другую тему. Реакцию "блондинок" на Чат мы уже обсуждали, повторяться не охота.



Цитата (Демиург, 28/09/2010 - 11:59:11):А в общем-то да, люблю такие кино, когда тупо ржешь и все понятно: типа "Стервозные штучки".



:) Каждому своё. А здесь собрались люди, которые могут оценить умные фильмы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (v403bbhg, 07/10/2010 - 12:33:23):фильм отстой и жуткая нудятина-хорошо,что хоть в кино на него не пошли и была возможность просто тупо просмотреть на перемотке)



Фильм замечательный. Просто выбирайте фильмы по себе, а "Чат" подходит далеко не каждому. Многие просто не в состоянии его понять. Я вообще не понимаю, зачем любители трэшовки идут на этот фильм. Наверное дело в тупом трейлере (который делает из фильма легкое интернет-кино) и не менее тупой рекламе.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне тоже понравилась стилизация чата в виде комнат разной степени отделочной изощренности. Больше и вспомнить нечего, ребята какие-то с тараканами в голове и манипулятор, ловящий кайф при виде чужой смерти. Грустно, в общем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Конец удивил✊ немного нереально
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зеленая миля
Зеленая миля 9 комментариев
Праведник
Праведник 42 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Разбой 10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Синдром
Синдром 1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
Мегрэ и таинственная девушка 2 комментария
Идеальное убийство
Идеальное убийство 6 комментариев
Границы любви
Границы любви 1 комментарий
Кровь
Кровь 3 комментария
Киллер-хранитель
Киллер-хранитель 1 комментарий
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде 2 комментария
Корабль в Пусан
Корабль в Пусан 12 комментариев
Голиаф
Голиаф 1 комментарий
Любовники
Любовники 14 комментариев
Своя война: Шторм в пустыне
Своя война: Шторм в пустыне 13 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши