Хидео Наката решил, по крайней мере на время, сменить амплуа и перешел от японских хорроров к английским социальным драмам. Решение это было не иначе как наитием свыше, ибо «Чат» – явно наиболее талантливый на сегодня фильм режиссера. Даже несколько странно, что Наката с самого начала не взялся за нечто подобное, а безжалостно эксплуатировал полусгнивших длинноволосых дев, бессмысленно лезущих из всех колодцев. Как бы там ни было, мрачный японец взял себя в руки, затянул…
Сюжет в принципе достаточно тривиален и стандартен: фильмов о сетевых маньяках великое множество и они обычно мало чем отличаются друг от друга. Финал здесь тоже очень предсказуем, я бы даже сказал: до боли знаком. Хотя смотреть фильм вполне можно: снято стильно, местами напоминает "Экзистенцию" Кроненберга.
Бред какой-то... Вы хоть сами фильм посмотрели до конца, прежде чем написать такое вот "описание"...?
Фильм замечательный... Заставляет серьезно задуматься... О том, что надо жить реальной жизнью, воспринимать жизнь такой, какая она есть. Не строить иллюзии, что виртуальный мир гораздо круче, чем ваша несчастная серая жизнь.
Я час где-то был в прострации после фильма... Забыть его очень сложно...
Только вы сами можете дать ответ на вопрос. Если вам нравятся фильмы, заставляющие задуматься; фильмы, которые могут изменить человека или, наоборот, не дать ему измениться. В общем, если нравится умное кино, сходите - получите огромное удовольствие от просмотра, а потом будете долго обсуждать с друзьями. Хотя внешне фильм очень прост.
А если вы любите туповатые шаблонки с голливудские звездами, глупые комедии для блондинок, думать в кино не хочется, а хочется лишь развлечься - лучше не идите. Такая аудитория уходит с фильма где-то на половине. А потом пишит гадости по сайтам :)
В общем, фильм явно не для всех.
Вы похоже фильм вообще не поняли. Не смотря на "много думал"))
У каждого из героев какие-то проблемы в реальной жизни. И в процессе общения в чате как раз и возникают иллюзии, что тут у них настоящие друзья, настоящая жизнь. Вспомните разговор Эвы (девушки, считающей себя подружкой Уияльма) с соседкой. С её знакомыми, которые после виртпространства, кажутся её тупыми и никчемными.
Ещё один :) Вы всерьез считаете, что эти четверо вернутся в чат? Думаю, после такого они останутся РЕАЛЬНЫМИ друзьями на всю жизнь...
P. S. Люди, смотрите фильм и включайтесь в обсуждение. Странно обсуждать кино такого уровня с теми, кто то ли не посмотрел его, то ли просто не понял...
Не совсем так. Её подруга (соседка) и её приятели - вполне нормальные люди. Такими они показаны в фильме По крайней мере до интернет-периода казались ей нормальными. И лишь после чата её всё начинает бесить. Это типичные смптомы интернет-зависимости. :)
Цитата (peacefrog, 24/09/2010 - 02:55:27):В ЭТОТ именно чат они не вернутся - это ясно... поскольку они там все были ради Уильяма - он единственное, что их связывало. Реальными друзьями на всю жизнь или даже на пару лет они тоже не станут, поскольку опять же Уильяма уже нет.
Не понимаю, почему вы зациклились на этом Уильяме. Сначала да. А теперь их будет связывать совсем другое - дружба, и то, что они смогли остановить этого маньяка и спасти своего друга. Психологи вам лучше ответят, но после такого потрясения, вернуться к прежней унылой жизни очень сложно...
Цитата (peacefrog, 24/09/2010 - 02:55:27):эту малолетку, сеструху хакера,
Уильям был хакером. А приятель Мо хакером не был. Или я что-то упустил? :)
Мо влез на домен как хакер? Не помню такого...
Цитата (peacefrog, 24/09/2010 - 12:35:04):Но их жизнь вчетвером без Уильяма (в реале или в сети, неважно) будет пустой и унылой. Потому что КАЖДОМУ из них был нужен ТОЛЬКО Уильям. Без него получится как бы собрание психов в отсутствие психотерапевта - из этого ничего хорошего не получится.
Уильям был лидером, он умел убеждать и за ним было последнее слово. Но в том, что каждому из них был нужен только Уильм (за исключением его "подружки") вы ошибаетесь. Просто пытаетесь упростить до примитива сложные отношения внутри этой группы.
Цитата (peacefrog, 24/09/2010 - 12:35:04):А Джим для Евы, Мо и Эмили по сути никто.
Если бы к концу фильма он оставался для них никем, они бы не побежали вместе его спасать. На самом деле Наката не даёт однозначного ответа на вопрос - что с ними будет после. Может быть действительно станут друзьями, может быть разбегутся и постараются забыть друг друга. Но не смогут. Здесь каждый додумывает сам. В этом и прелесть фильма. Нет однозначного финала.
peacefrog, на этом "дискуссию" с вами завершаю. Вы делаете слишком странные и не на чём не основанные выводы. Сложно спорить с бездоказательным бредом. Надеюсь, кто-то ещё посмотрит фильм и мы всё-таки услышим новые мнения. Nothing personal.
Лично я просмотром остался доволен.
Кстати, Уильям таки был хакером тоже - взломал же сайт модельного агенства он как-то + влез на компы Мо и второй девочке этой. Просто подобрать пароль тут будет мало )
Смысл простой - не стоит уходить от реальной жизни и жить иллюзиями. Расплата часто бывает очень жестокой.
Вам явно в другую тему. Реакцию "блондинок" на Чат мы уже обсуждали, повторяться не охота.
Цитата (Демиург, 28/09/2010 - 11:59:11):А в общем-то да, люблю такие кино, когда тупо ржешь и все понятно: типа "Стервозные штучки".
:) Каждому своё. А здесь собрались люди, которые могут оценить умные фильмы.
Фильм замечательный. Просто выбирайте фильмы по себе, а "Чат" подходит далеко не каждому. Многие просто не в состоянии его понять. Я вообще не понимаю, зачем любители трэшовки идут на этот фильм. Наверное дело в тупом трейлере (который делает из фильма легкое интернет-кино) и не менее тупой рекламе.
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