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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Кэтрин Блэк
Catherine Black
Киноафиша
Персоны
Кэтрин Блэк
Кэтрин Блэк
Catherine Black
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Торонто, Канада
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
4.9
Только спокойствие
(2010)
Фильмография Кэтрин Блэк
4.9
Только спокойствие
Stay Cool
комедия, драма
2010, США
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