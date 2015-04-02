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MacGruber СуперМакГрубер 2010 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «СуперМакГрубер»

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Дарьяyf 2 апреля 2015, 12:51
редкостный тупняк с гомосятскми приколами, посмотрела трейлер,показалось смешно. В итоге - один из 2 самых тупых фильмов,которые в жизни видела. Даже как-то неудобно перед друзьями было)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Непонятно, почему этому фильму поставили такую низкую оценку. Ну нельзя так серьезно ко всему относиться. Для своего жанра даже очень хороший фильм. И, кстати, я первый раз увидела на лице Филиппа Райана эмоции.Оказывается может играть, если захочет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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