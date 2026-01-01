Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Глазами женщины

Глазами женщины

Mit den Augen einer Frau 18+
О фильме

История любви юной аристократки к женатому дипломату
Страна Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 30 октября 1942
Дата выхода
30 октября 1942 Германия
Производство Aco-Film
Другие названия
Mit den Augen einer Frau, Očima žene
Режиссер
Карл Георг Кюльб
В ролях
Ада Чехова
Ольга Чехова
Густав Фрелих
Карл Мартелль
Франц Шафхайтлин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Глазами женщины
Асфальт 6.6
Асфальт (1929)
Метрополис 8.0
Метрополис (1927)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
