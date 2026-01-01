Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марте Аунемо
Marte Aunemo
Марте Аунемо
Марте Аунемо
Marte Aunemo
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.8
Север
(2009)
6.4
Погоня за ветром
(2013)
Фильмография Марте Аунемо
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2013
2009
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.4
Погоня за ветром
Jag etter vind
драма
2013, Норвегия
Смотреть трейлер
6.8
Север
Nord
комедия, драма
2009, Норвегия
Смотреть трейлер
