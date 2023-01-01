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Душевная кухня Душевная кухня
Киноафиша Фильмы Душевная кухня Душевная кухня, 2009: актеры и роли
Soul Kitchen Душевная кухня 2009 / Германия
7.5 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Душевная кухня, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фатих Акин Фатих Акин Fatih Akin
В ролях
Мориц Бляйбтрой Мориц Бляйбтрой Moritz Bleibtreu Бирол Унел Birol Ünel Анна Бедерке Анна Бедерке Anna Bederke Вотан Вилке Мёринг Вотан Вилке Мёринг Wotan Wilke Möhring Моника Блайбтрой Сем Акин Cem Akın Катрин Стрибек Питер Ломайер Густав-Петер Велер Цара Джейн МакКензи Zarah Jane McKenzie Питер Джордан Peter Jordan Ларс Рудольф Lars Rudolph Удо Кир Удо Кир Udo Kier Марк Хоземанн Марк Хоземанн Marc Hosemann Адам Боусдукс Адам Боусдукс Adam Bousdoukos Дорка Гриллуш Dorka Gryllus
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