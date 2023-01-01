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Душевная кухня
Душевная кухня, 2009: актеры и роли
Soul Kitchen
Душевная кухня
2009 / Германия
Трейлер
7.5
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42
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
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Душевная кухня, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фатих Акин
Fatih Akin
В ролях
Мориц Бляйбтрой
Moritz Bleibtreu
Бирол Унел
Birol Ünel
Анна Бедерке
Anna Bederke
Вотан Вилке Мёринг
Wotan Wilke Möhring
Моника Блайбтрой
Сем Акин
Cem Akın
Катрин Стрибек
Питер Ломайер
Густав-Петер Велер
Цара Джейн МакКензи
Zarah Jane McKenzie
Питер Джордан
Peter Jordan
Ларс Рудольф
Lars Rudolph
Удо Кир
Udo Kier
Марк Хоземанн
Marc Hosemann
Адам Боусдукс
Adam Bousdoukos
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