Наша рецензия

Всю жизнь Фатих Акин снимал кино о турецкой диаспоре в Германии, частенько перемещаясь вместе с кинокамерой непосредственно в Турцию. На сей раз он решил сменить этническое пристрастие: «Душевная кухня», представленная в российском прокате компанией «Вольга» и агентством Media i Group, посвящена обитающим в Германии грекам, хотя, разумеется, и не только им. Греки, как известно, давно и крепко связаны с турками, пусть и не то чтобы слишком дружественными узами, так что уделить внимание…