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Киноафиша Фильмы Искатели счастья

Искатели счастья

Iskateli schastya 18+
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О фильме

Музыкальная комедия о евреях-переселенцах в Биробиджане.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1936
Премьера в мире 25 сентября 1936
Дата выхода
25 сентября 1936 СССР
7 октября 1936 США
Производство Belgoskino
Другие названия
Iskateli schastya, A Greater Promise, Birobidjian, Boldogságkeresők, Seekers of Happiness, Искатели счастья
Режиссер
Владимир Корш-Саблин
В ролях
Вениамин Зускин
Александр Карев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
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