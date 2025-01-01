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Искатели счастья
Искатели счастья
Iskateli schastya
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
О фильме
Музыкальная комедия о евреях-переселенцах в Биробиджане.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
1936
Премьера в мире
25 сентября 1936
Дата выхода
25 сентября 1936
СССР
7 октября 1936
США
Производство
Belgoskino
Другие названия
Iskateli schastya, A Greater Promise, Birobidjian, Boldogságkeresők, Seekers of Happiness, Искатели счастья
Режиссер
Владимир Корш-Саблин
В ролях
Вениамин Зускин
Александр Карев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.5
Оцените
14
голосов
6.3
IMDb
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