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Фильмография
Николай Трофимов
Nikolay Trofimov
Киноафиша
Персоны
Николай Трофимов
Николай Трофимов
Nikolay Trofimov
Дата рождения
6 января 1907
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
7 января 1987
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Николая Трофимова
Родился в 1907 году.
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Популярные фильмы
6.4
Моя любовь
(1940)
Фильмография Николая Трофимова
6.4
Моя любовь
Moya lyubov
мелодрама, комедия
1940, СССР
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