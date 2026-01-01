Оповещения от Киноафиши
Катцельмахер

Катцельмахер

Katzelmacher 18+
О фильме

Компания молодых баварских обывателей, бывших одноклассников занимается тем, что ничего не делает. Как бы разговаривают, как бы ходят в кафе, как бы занимаются любовью. Некоторое разнообразие в их жизнь вносит грек, приехавший в Германию на заработки. Вся компания начинает третировать приезжего.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 7 октября 1969
Дата выхода
7 октября 1969 Германия
22 ноября 1969 США
18 апреля 2018 Франция
Бюджет 80 000 DEM
Сборы в мире $8 408
Производство Antiteater-X-Film
Другие названия
Katzelmacher, O Machão, A digó, A vendégmunkás, Dzieciorób, Il fabbricante di gattini, Le bouc, Ο Έλληνας γείτονας, Гастарбайтер, Катцельмахер, 出稼ぎ野郎, 外籍工人
Режиссер
Райнер Вернер Фассбиндер
В ролях
Ханна Шигулла
Ханна Шигулла
Рудольф Вальдемар Брем
Дорис Маттес
Фильмы похожие на Катцельмахер
Горькие слезы Петры Фон Кант 7.6
Горькие слезы Петры Фон Кант (1972)
Продавец четырех времен года 7.4
Продавец четырех времен года (1971)
Страх съедает душу 8.0
Страх съедает душу (1974)
Замужество Марии Браун 7.6
Замужество Марии Браун (1979)
Эффи Брист Фонтане 6.9
Эффи Брист Фонтане (1974)
Марта 7.6
Марта (1974)
Любовь холоднее смерти 6.5
Любовь холоднее смерти (1969)
Баал 6.4
Баал (1969)
Керель 6.2
Керель (1982)
Больвизер 7.2
Больвизер (1977)
Сатанинское зелье 6.8
Сатанинское зелье (1976)
Петер фон Кант 6.7
Петер фон Кант (2022)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
