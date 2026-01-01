Компания молодых баварских обывателей, бывших одноклассников занимается тем, что ничего не делает. Как бы разговаривают, как бы ходят в кафе, как бы занимаются любовью.
Некоторое разнообразие в их жизнь вносит грек, приехавший в Германию на заработки. Вся компания начинает третировать приезжего.
СтранаГермания
Продолжительность1 час 28 минут
Год выпуска1969
Премьера в мире7 октября 1969
Дата выхода
7 октября 1969
Германия
22 ноября 1969
США
18 апреля 2018
Франция
Бюджет80 000 DEM
Сборы в мире$8 408
ПроизводствоAntiteater-X-Film
Другие названия
Katzelmacher, O Machão, A digó, A vendégmunkás, Dzieciorób, Il fabbricante di gattini, Le bouc, Ο Έλληνας γείτονας, Гастарбайтер, Катцельмахер, 出稼ぎ野郎, 外籍工人