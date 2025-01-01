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Постер фильма Баал
Постер фильма Баал
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Баал

Баал

Baal 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Поэт и анархист Ваал живет на чердаке и читает свои стихи таксистам. Узнавший славу, а затем отвергнутый буржуазным обществом, он бродит по лесам и вдоль автомагистралей, алчет шнапса, сигарет, женщин и мужчин. Он верит — вы должны выпустить своего внутреннего зверя на солнечный свет.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 7 января 1970
Дата выхода
7 января 1970 Германия
26 ноября 2014 Франция
Производство Hessischer Rundfunk (HR), Bayerischer Rundfunk (BR), Hallelujah Film
Другие названия
Baal, Ваал, バール
Режиссер
Фолькер Шлендорф
Фолькер Шлендорф
В ролях
Райнер Вернер Фассбиндер
Зиги Грауе
Гюнтер Нойце Мириам Шпёрри
Маргарет фон Тротта
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
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