Поэт и анархист Ваал живет на чердаке и читает свои стихи таксистам. Узнавший славу, а затем отвергнутый буржуазным обществом, он бродит по лесам и вдоль автомагистралей, алчет шнапса, сигарет, женщин и мужчин. Он верит — вы должны выпустить своего внутреннего зверя на солнечный свет.
СтранаГермания
Продолжительность1 час 27 минут
Год выпуска1969
Премьера в мире7 января 1970
Дата выхода
7 января 1970
Германия
26 ноября 2014
Франция
ПроизводствоHessischer Rundfunk (HR), Bayerischer Rundfunk (BR), Hallelujah Film