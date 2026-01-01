Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? Награды и номинации фильма Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?

Награды и номинации фильма Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? 1969

Оскар 1970 Оскар 1970
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1970 Золотой глобус 1970
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
