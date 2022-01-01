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Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?, 1969: актеры и роли
They Shoot Horses, Don't They?
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
1969 / США
7.9
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?, 1969: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак
Sydney Pollack
В ролях
Джейн Фонда
Jane Fonda
Майкл Сэррэзин
Сюзанна Йорк
Susannah York
Гиг Янг
Gig Young
Бонни Беделиа
Bonnie Bedelia
Ред Баттон
Майкл Конрад
Michael Conrad
Брюс Дерн
Bruce Dern
Эл Льюис
Северн Дарден
Severn Darden
Роберт Филдс
Robert Fields
Эллин Энн МакЛери
Allyn Ann McLerie
Жаклин Хайд
Jacquelyn Hyde
Феличе Орланди
Felice Orlandi
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