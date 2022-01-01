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Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Киноафиша Фильмы Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?, 1969: актеры и роли
They Shoot Horses, Don't They? Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? 1969 / США
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак Сидни Поллак Sydney Pollack
В ролях
Джейн Фонда Джейн Фонда Jane Fonda Майкл Сэррэзин Сюзанна Йорк Susannah York Гиг Янг Gig Young Бонни Беделиа Bonnie Bedelia Ред Баттон Майкл Конрад Michael Conrad Брюс Дерн Брюс Дерн Bruce Dern Эл Льюис Северн Дарден Severn Darden Роберт Филдс Robert Fields Эллин Энн МакЛери Allyn Ann McLerie Жаклин Хайд Jacquelyn Hyde Феличе Орланди Felice Orlandi
Вышка
Вышка
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