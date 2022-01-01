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Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Кадры из фильма «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?»
They Shoot Horses, Don't They?
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
1969 / США
7.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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