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Постер фильма Трудное счастье
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Киноафиша Фильмы Трудное счастье

Трудное счастье

Trudnoe schaste 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В годы гражданской войны, странствуя с родными по степям южной России, цыганенок Коля Нагорный отбился от табора и попал в русскую деревню. Здесь ему предстояло пройти сложный путь борьбы за свое счастье и свободу...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1958
Премьера в мире 27 октября 1958
Дата выхода
27 октября 1958 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Trudnoe schaste, Das Geschenk des Zigeuners, Difficult Happiness, Hard Happiness, Khoshbakhti-ye Doshvar, Yrudnoye schastye, Трудное счастье
Режиссер
Александр Столпер
Александр Столпер
В ролях
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Валерий Ашуров
Виктор Авдюшко
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Нина Головина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
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