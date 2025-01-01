В годы гражданской войны, странствуя с родными по степям южной России, цыганенок Коля Нагорный отбился от табора и попал в русскую деревню. Здесь ему предстояло пройти сложный путь борьбы за свое счастье и свободу...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 44 минуты
Год выпуска1958
Премьера в мире27 октября 1958
Дата выхода
27 октября 1958
Россия
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Trudnoe schaste, Das Geschenk des Zigeuners, Difficult Happiness, Hard Happiness, Khoshbakhti-ye Doshvar, Yrudnoye schastye, Трудное счастье