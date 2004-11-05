Не хочу забывать, 2004

Су Чин, двадцатисемилетняя дочь богатых родителей, случайно знакомится в магазине с плотником. Девушка влюбляется в неотразимого красавца и, преодолевая все социальные препятствия, успешно выходит за него замуж. После нескольких недель счастья Су Чин узнает, что ее девичья память и прогрессирующая забывчивость, на самом деле, уникальный в таком раннем возрасте случай разрушительной болезни Альцгеймера. Романтические воспоминания, все хорошее и плохое, любимый и другие близкие люди просто вылетают у нее из головы. «У меня в голове ластик», - признается она мужу, и они вместе пытаются победить неизлечимое заболевание.

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