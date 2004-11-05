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A moment to remember / Nae meorisokui jiwoogae

Не хочу забывать, 2004

2004 / Корея
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме
Су Чин, двадцатисемилетняя дочь богатых родителей, случайно знакомится в магазине с плотником. Девушка влюбляется в неотразимого красавца и, преодолевая все социальные препятствия, успешно выходит за него замуж. После нескольких недель счастья Су Чин узнает, что ее девичья память и прогрессирующая забывчивость, на самом деле, уникальный в таком раннем возрасте случай разрушительной болезни Альцгеймера. Романтические воспоминания, все хорошее и плохое, любимый и другие близкие люди просто вылетают у нее из головы. «У меня в голове ластик», - признается она мужу, и они вместе пытаются победить неизлечимое заболевание.
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 5 ноября 2004
Режиссер
Ли Чэ Хан
В ролях
Чон У Сон
Сон Йе Чин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не хочу забывать 2 постера
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