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Фильмография
Михаил Волков
Mikhail Volkov
Киноафиша
Персоны
Михаил Волков
Михаил Волков
Mikhail Volkov
Дата рождения
26 сентября 1932
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
22 июля 2001
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Биография Михаила Волкова
Родился 26 сентября 1932 года. Проскуров (Хмельницкий), СССР.
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(1967)
Фильмография Михаила Волкова
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Prival strannikov
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1990, СССР
История лошади
драма
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The Mystery of the Mountain Cave
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1973, СССР
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Командир счастливой «Щуки»
Komandir schastlivoy 'Shchuki'
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1972, СССР
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Пассажир с «Экватора»
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семейный
1970, СССР
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Путь в «Сатурн»
Put v 'Saturn'
боевик, военный
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