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Михаил Волков
Михаил Волков
О персоне
Фильмография
Михаил Волков
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Дата рождения
26 сентября 1932
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
22 июля 2001
Карьера
Актер
Биография Михаила Волкова
Родился 26 сентября 1932 года. Проскуров (Хмельницкий), СССР.
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Фильмография Михаила Волкова
История лошади
драма
1989, СССР
0.0
Тайна горного подземелья
приключения
1975, СССР
7.0
Командир счастливой «Щуки»
военный, боевик
1972, СССР
7.0
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