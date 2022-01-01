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Ежи рождаются без колючек
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Ежи рождаются без колючек, 1971

1971 / Болгария
9.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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Причины посмотреть О фильме
Премия международного кинофестиваля в Карловых-Варах.
Фильм состоит из трёх новелл, посвящённых трём ребятам одного из кварталов столицы, о жестоких законах, царящих здесь, о взаимоотношениях подростков с миром взрослых.
9.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 7 января 1971
Режиссер
Димитр Петров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ежи рождаются без колючек 2 постера
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