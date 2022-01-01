Ежи рождаются без колючек, 1971

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме Премия международного кинофестиваля в Карловых-Варах. Развернуть Фильм состоит из трёх новелл, посвящённых трём ребятам одного из кварталов столицы, о жестоких законах, царящих здесь, о взаимоотношениях подростков с миром взрослых. Развернуть 9.1 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 8.7 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 1971 Премьера в мире 7 января 1971 Режиссер Димитр Петров Все актеры и съемочная группа 2 постера

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