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Владимир Попов
Vladimir Popov
Киноафиша
Персоны
Владимир Попов
Владимир Попов
Vladimir Popov
Дата рождения
21 июля 1889
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
20 июля 1968
Место рождения
Москва, Российская империя
Популярные фильмы
8.4
Красный шар
(1956)
7.7
Серая Шейка
(1948)
7.0
Дон Диего и Пелагея
(1927)
Фильмография Владимир Попов
Жанр
Все
Анимация
Комедия
Короткометражный
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1956
1948
1927
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
8.4
Красный шар
Le ballon rouge
семейный, короткометражный, фэнтези
1956, Франция
7.7
Серая Шейка
Seraya sheyka
анимация
1948, СССР
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7
Дон Диего и Пелагея
Don Diego i Pelageya
комедия
1927, СССР
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