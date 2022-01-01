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Сделано в Лос-Анджелесе
Сделано в Лос-Анджелесе, 1989: актеры и роли
L.A. Takedown
Сделано в Лос-Анджелесе
1989 / США
6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Сделано в Лос-Анджелесе, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Манн
Michael Mann
В ролях
Скотт Планк
Scott Plank
Алекс МакАртур
Alex McArthur
Майкл Рукер
Michael Rooker
Илай Пуже
Винсент Гуастаферро
Vincent Guastaferro
Ричард Чавес
Richard Chaves
Виктор Риверс
Victor Rivers
Лора Харрингтон
Laura Harrington
Дэниэл Болдуин
Daniel Baldwin
Питер Добсон
Peter Dobson
Ксандер Беркли
Xander Berkeley
Хуан Фернандес
Juan Fernández de Alarcon
Кэри-Хироюки Тагава
Cary-Hiroyuki Tagawa
Айкса Клементе
Доналд Грант
Эл Джонс
Ян Мунро
Деннис Скотт
Dennis Scott
Даниэль Вилларреаль
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