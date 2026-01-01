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Адам Клэйтон
Adam Clayton
Киноафиша
Персоны
Адам Клэйтон
Адам Клэйтон
Adam Clayton
Дата рождения
13 марта 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Chinnor, Великобритания
Популярные фильмы
8.4
U2 в 3D
(2007)
8.3
U2: 360 градусов
(2010)
7.6
Приготовьтесь, будет громко
(2008)
Фильмография Адам Клэйтон
Жанр
Все
Документальный
Мелодрама
Музыка
Мюзикл
Год
Все
2023
2022
2010
2008
2007
1995
Все
6
Фильмы
6
Актер
5
Композитор
1
7.6
Поцелуй будущее
Kiss the Future
документальный
2023, США
Смотреть трейлер
4.5
Ю-Ту. Только факты
U2: Rockumentary
музыка
2022, Великобритания
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8.3
U2: 360 градусов
U2: 360 Degrees at the Rose Bowl
мюзикл, документальный
2010, Великобритания
7.6
Приготовьтесь, будет громко
It Might Get Loud
документальный, мюзикл
2008, США
Смотреть трейлер
8.4
U2 в 3D
U2
документальный, мюзикл
2007, США
Смотреть трейлер
6.8
За облаками
Par - delа les nuages / Al di là delle nuvole
мелодрама
1995, Франция / Италия / Германия
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