Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коби Брайант: Черная мамба"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Лицом к лицу
Лицом к лицу, 1976: актеры и роли
Ansikte mot ansikte
Лицом к лицу
1976 / Швеция
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Лицом к лицу, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман
Ingmar Bergman
В ролях
Лив Ульман
Liv Ullmann
Эрланд Йозефсон
Айно Таубе
Aino Taube
Кари Сильван
Сив Рууд
Свен Линдберг
Sven Lindberg
Тор Сегелске
Ульф Йоханссон
Ulf Johansson
Кристина Адольфссон
Kristina Adolfsson
Гуннар Бьёрнстранд
Gunnar Björnstrand
В прокате
Премьеры
Онлайн
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Отзывы
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)