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Лицом к лицу Лицом к лицу
Киноафиша Фильмы Лицом к лицу Лицом к лицу, 1976: актеры и роли
Ansikte mot ansikte Лицом к лицу 1976 / Швеция
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Лицом к лицу, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Лив Ульман Лив Ульман Liv Ullmann Эрланд Йозефсон Айно Таубе Aino Taube Кари Сильван Сив Рууд Свен Линдберг Sven Lindberg Тор Сегелске Ульф Йоханссон Ulf Johansson Кристина Адольфссон Kristina Adolfsson Гуннар Бьёрнстранд Гуннар Бьёрнстранд Gunnar Björnstrand
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