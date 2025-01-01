Меню
Награды и номинации фильма Лицом к лицу 1976

Оскар 1977 Оскар 1977
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1977 Золотой глобус 1977
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая женская роль
Номинант
