Мастерская пародия на мелодрамы. В прологе рассказывается об истоках кровной вражды между двумя семействами. Главный герой Вилли Мак-Кей - простак двадцати с небольшим лет, возвращается с родной город. На пути он знакомится с девушкой - дочерью главы враждебного клана. Ухаживания Вилли за ней приносят ему много проблем, даже при том, что по законам южного гостеприимства его враги должны обходиться с ним по-доброму, пока он находится в их доме. С этого момента большая часть смешного происходит в мрачно-иронических ситуациях, помогающих Вилли оставаться гостем его потенциальных убийц, в то время как они с улыбкой стараются выдворить его из дома...
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