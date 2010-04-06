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Постер фильма Наше гостеприимство
7.8
Наше гостеприимство - Первые минуты фильма
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7.8

Наше гостеприимство

, 1923
Our Hospitality
США / комедия, семейный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Наше гостеприимство
7.8
Наше гостеприимство - Первые минуты фильма
Наше гостеприимство  Первые минуты фильма

О фильме

Мастерская пародия на мелодрамы. В прологе рассказывается об истоках кровной вражды между двумя семействами. Главный герой Вилли Мак-Кей - простак двадцати с небольшим лет, возвращается с родной город. На пути он знакомится с девушкой - дочерью главы враждебного клана. Ухаживания Вилли за ней приносят ему много проблем, даже при том, что по законам южного гостеприимства его враги должны обходиться с ним по-доброму, пока он находится в их доме. С этого момента большая часть смешного происходит в мрачно-иронических ситуациях, помогающих Вилли оставаться гостем его потенциальных убийц, в то время как они с улыбкой стараются выдворить его из дома...

В ролях

Бастер Китон
Бастер Китон
Willie McKay - 21 Years Old
Джо Китон
The Engineer
Крэйг Уорд
Canfield's 2nd Son
Натали Талмадж
Virginia Canfield
Ральф Бушман
Эрвин Коннелли
Джо Робертс
Joseph Canfield
Ральф Бушмен
Canfield's 1st Son
Монте Коллинз
The Parson
Kitty Bradbury
The Aunt
Buster Keaton Jr.
Willie McKay - 1 Year Old
Jim Blackwell
Canfield's servant
Режиссер Джек Блайстоун, Бастер Китон
Сценарист Клайд Брукман, Жан Хейвез, Джозеф Э. Митчелл
Композитор Карл Дэвис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1923
Премьера в мире 3 ноября 1923
Дата выхода
23 декабря 1924 Германия
1 сентября 1924 Дания
15 декабря 1924 Испания
19 ноября 1923 Канада PG
19 ноября 1923 США
10 октября 1924 Финляндия
31 октября 1924 Франция
24 марта 1924 Швеция
Сборы в мире $248
Производство Joseph M. Schenck Productions
Другие названия
Our Hospitality, Naše gostoprimstvo, La ley de la hospitalidad, Наша гостинність, Accidenti che ospitalità!, Aramusha Keaton, As Leis da Hospitalidade, Bei mir - Niagara, Die verflixte Gastfreundschaft, Frigo obet'ou krvnej pomsty, Frigo, obet' krevní msty, Hospitality, I filoxenia mas, Isten hozta!, Konukseverliğimiz, Krudt, Kugler og Kærlighed, Krut, kulor och kärlek, La legge dell'ospitalità, La nostra hospitalitat, Legea ospitalității, Les lois de l'hospitalité, Nasa pohostinnost', Naše gostoljubje, Nossa Hospitalidade, Rozkosze gościnności, Ruutia, räminää ja rakkautta, Ruutia, räminää, rakkautta, Vieraanvaraisuutta, Η φιλοξενία μας, Наше гостеприимство, Нашето гостоприемство, 荒武者キートン, Verflixte Gastfreundschaft, Qonaqpərvərliyimiz

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Наше гостеприимство - Первые минуты фильма
Наше гостеприимство Первые минуты фильма
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Цитаты

Joseph Canfield Джим — я пытался забыть эту вражду, почему ты не можешь сделать то же самое?
James Canfield Нет! — Я проделал долгий путь, чтобы убить его, и сделаю это сегодня ночью!

Отзывы о фильме

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