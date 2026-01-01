Фильм "Три эпохи" 1923 года - это пародия на эпохальный фильм Дэвида Гриффита "Нетерпение". Повторяя сюжетное движение и монтажный принцип, примененный классиком мирового кино, Бастер Китон построил свой не менее интересный эпос. У Гриффита - нравоучительный призыв к терпимости: людей к людям, религий к религиям, государств к государствам и так далее. У Китона - юмористический, но не менее серьезный ответ: человек не может проявлять терпимость в таком чувстве, как любовь, он всегда боролся, борется и будет бороться за своё счастье, где и когда бы это ни было..

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