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Постер фильма Три эпохи
7.0
Киноафиша Фильмы Три эпохи
7.0

Три эпохи

, 1923
Three Ages
США / комедия, короткометражный / 18+
Постер фильма Три эпохи
7.0

О фильме

Фильм "Три эпохи" 1923 года - это пародия на эпохальный фильм Дэвида Гриффита "Нетерпение". Повторяя сюжетное движение и монтажный принцип, примененный классиком мирового кино, Бастер Китон построил свой не менее интересный эпос. У Гриффита - нравоучительный призыв к терпимости: людей к людям, религий к религиям, государств к государствам и так далее. У Китона - юмористический, но не менее серьезный ответ: человек не может проявлять терпимость в таком чувстве, как любовь, он всегда боролся, борется и будет бороться за своё счастье, где и когда бы это ни было..

В ролях

Бастер Китон
Бастер Китон
The Boy
Маргарет Лихи
The Girl
Уоллес Бири
The Villain
Джо Робертс
The Girl's Father
Лиллиэн Лоуренс
The Girl's Mother
Кьюпи Морган
Roman Thug
Кьюпи Морган
Roman Thug
Кьюпи Морган
Roman Thug
Лайонел Белмор
Undetermined Role
Лайонел Белмор
Undetermined Role
Bernard Berger
Roman-age child
Basil Bookasta
Stone Age Child
Режиссер Бастер Китон, Эдвард Ф. Клайн
Сценарист Клайд Брукман, Джозеф Э. Митчелл, Жан Хейвез
Композитор Robert Israel
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 1923
Премьера в мире 25 июня 1923
Дата выхода
15 августа 1928 Италия
24 сентября 1923 США
22 марта 1926 Швеция
Сборы в мире $177
Производство Buster Keaton Productions
Другие названия
Three Ages, Die drei Zeitalter, Les trois âges, 3 Ages, 3 vuosisataa, À Antiga e à Moderna, A Idade da Pedra, As 3 Idades, As Três Idades, Ben Akiba hat gelogen!, De moderne oudheid, Három korszak, Hat Ben Akiba gelogen?, Kærlighedens Komedie, Kjærlighet til alle tider, Kolme aikakautta, Las tres edades, Láska kvitne v každom veku, Les tres edats, Los Picados de la Araña, Senti, amore mio, Tres edades, Tri doba, Tri povijesna doba, Tro, hopp och kärlek, Trzy wieki, Zoals de ouden zongen, Три эпохи, 滑稽恋愛三代記, 세 개의 시대, The Three Ages, 세가지 시대, L'amore attraverso i secoli

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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