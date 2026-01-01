|25 ноября 1927
|Австрия
|9 июля 1925
|Аргентина
|ATP
|25 августа 1926
|Бразилия
|26 ноября 1928
|Венгрия
|1 июня 1926
|Германия
|28 ноября 1925
|Дания
|1 марта 1926
|Испания
|A
|27 мая 1926
|Италия
|T
|10 апреля 1925
|Канада
|20 января 1926
|Норвегия
|25 ноября 1929
|Польша
|25 октября 1926
|Португалия
|M/6
|22 декабря 1927
|СССР
|15 марта 1925
|США
|25 апреля 1926
|Финляндия
|23 октября 1925
|Франция
|TP
|24 ноября 1926
|Чехословакия
|18 января 1926
|Швеция
|Btl
|7 ноября 1925
|Югославия
|15 июля 1926
|Япония
|G