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Постер фильма Семь шансов
7.9
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7.9

Семь шансов

, 1925
Seven Chances
США / короткометражный, комедия, семейный / 18+
Постер фильма Семь шансов
7.9

О фильме

Когда дедушка в своём завещании оставляет Джимми Шэннону 7 миллионов долларов, тому уже кажется, что фортуна наконец-то обернулась к нему лицом, пока... он не натыкается на короткую приписку: чтобы право наследования вступило в силу, ему нужно жениться не позднее семи вечера своего 27-го дня рождения. По удивительному совпадению, это как раз и есть этот день...

В ролях

Бастер Китон
Бастер Китон
James Shannon
Джин Артур
Рут Двайер
His Girl
Эрвин Коннелли
The Clergyman
T. Roy Barnes
His Partner
Шнитц Эдвардс
His Lawyer
Фрэнсис Рэймонд
Her Mother
Жюль Каулз
The Hired Hand
Евгения Гилберт
First Chance: Girl Who Laughs at Jimmie at the Club
Дорис Дин
Second Chance: Girl Who Laughs at Jimmie at the Golf Course
Judy King
Third Chance: Girl Who Shreds 'Will You Marry Me' Note
Режиссер Бастер Китон
Сценарист Клайд Брукман, Roi Cooper Megrue, Жан Хейвез, Джозеф Э. Митчелл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 56 минут
Год выпуска 1925
Премьера в мире 15 марта 1925
Дата выхода
25 ноября 1927 Австрия
9 июля 1925 Аргентина ATP
25 августа 1926 Бразилия
26 ноября 1928 Венгрия
1 июня 1926 Германия
28 ноября 1925 Дания
1 марта 1926 Испания A
27 мая 1926 Италия T
10 апреля 1925 Канада
20 января 1926 Норвегия
25 ноября 1929 Польша
25 октября 1926 Португалия M/6
22 декабря 1927 СССР
15 марта 1925 США
25 апреля 1926 Финляндия
23 октября 1925 Франция TP
24 ноября 1926 Чехословакия
18 января 1926 Швеция Btl
7 ноября 1925 Югославия
15 июля 1926 Япония G
Сборы в мире $268
Производство Buster Keaton Productions
Другие названия
Seven Chances, Sedam prilika, Busters millioner, As Sete Ocasiões de Pamplinas, Buster Keaton - Seven Chances, Busterin miljoonat, Busters miljoner, Der Mann mit den 1000 Bräuten, Fiancées en folie, Hét esély, Když se Frigo Ženil, Keď sa Frigo ženil, Kone søges, Las siete oportunidades, Le sette probabilità, Malec se însoară, O tyheros, Șapte șanse, Seitsemän mahdollisuutta, Sete Oportunidades, Sieben Chancen, Siete ocasiones, Szczęśliwa siódemka, Ο τυχερός, Οι επτά ευκαιρίες, Семь шансов, キートンのセブン・チャンス, キートンのセブン・チャンス（キートンの栃麺棒）, Szczesliwa siódemka, Buster Keaton der Mann mit den 1000 Bräuten

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 12 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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