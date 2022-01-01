Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леди из Шанхая
Киноафиша Фильмы Леди из Шанхая Леди из Шанхая, 1947: актеры и роли
The Lady from Shanghai Леди из Шанхая 1947 / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Леди из Шанхая, 1947: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Орсон Уэллс Орсон Уэллс Orson Welles
В ролях
Рита Хэйворт Рита Хэйворт Rita Hayworth Орсон Уэллс Орсон Уэллс Orson Welles Эверет Слоун Гленн Андерс Тед де Корсия Ted de Corsia Эрскин Сэнфорд Erskine Sanford Гас Шиллинг Gus Schilling Карл Фрэнк Carl Frank Луис Мэрилл Эвелин Эллис Evelyn Ellis
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
Невероятно похож: подросший сын Бодрова стал копией погибшего отца
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Приложение киноафиши