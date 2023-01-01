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Непокоренный
Награды и номинации фильма Непокоренный
Invictus
Непокоренный
2009 / США
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7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Непокоренный
Вся информация о фильме
Оскар 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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