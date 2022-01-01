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Джульетта и духи
Киноафиша Фильмы Джульетта и духи Джульетта и духи, 1965: актеры и роли
Gulietta degli spiriti Джульетта и духи 1965 / Италия / Франция / ФРГ
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Джульетта и духи, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини Федерико Феллини Federico Fellini
В ролях
Джульетта Мазина Giulietta Masina Сандра Мило Сандра Мило Sandra Milo Марио Пизу Mario Pisu Валентина Кортезе Valentina Cortese Луиза Делла Ноче Luisa Della Noce Сильва Косина Розелла ди Сепио Сабрина Гильи Альба Кансельери Катерина Боратто Caterina Boratto Лу Гилберт Lou Gilbert
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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