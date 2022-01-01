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Джульетта и духи
Джульетта и духи, 1965: актеры и роли
Gulietta degli spiriti
Джульетта и духи
1965 / Италия / Франция / ФРГ
8.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Джульетта и духи, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини
Federico Fellini
В ролях
Джульетта Мазина
Giulietta Masina
Сандра Мило
Sandra Milo
Марио Пизу
Mario Pisu
Валентина Кортезе
Valentina Cortese
Луиза Делла Ноче
Luisa Della Noce
Сильва Косина
Розелла ди Сепио
Сабрина Гильи
Альба Кансельери
Катерина Боратто
Caterina Boratto
Лу Гилберт
Lou Gilbert
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