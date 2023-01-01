Робби Уилльямс: Take the Crown Stadium Tour, 2013

Первый концерт тура "Take The Crown Stadium Tour 2013" проходил на Дублинском стадионе Aviva и собрал 65,000 зрителей. С тех пор эпатажный Робби Уильямс продолжает ошеломлять европейскую публику, представляя оригинальный микс из новых и хорошо известных публике композиций и зарабатывая восторженные отзывы на cвои яркие шоу.

20 Августа 2013 года в Эстонии, в рамках Таллиннского фестиваля Робби Уильямс предстанет перед 70-тысячной аудиторией. Главная же новость состоит в том, что стать свидетелями этого события смогут намного больше зрителей: прямая трансляция предпоследнего концерта тура будет проходить в кинотеатрах всего мира.

Эфир первого за семь лет сольного турне артиста предоставит фанатам уникальную возможность увидеть живое двухчасовое представление, которое включает исполнение таких хитов, как “Bodies”, “Millennium”, “Let Me Entertain You” and “Angels”.