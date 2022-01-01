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Амелия Амелия
Киноафиша Фильмы Амелия Амелия, 2009: актеры и роли
Amelia Амелия 2009 / США
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Амелия, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мира Наир Мира Наир Mira Nair
В ролях
Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Хилари Суонк Хилари Суонк Hilary Swank Миа Васиковска Миа Васиковска Mia Wasikowska Вирджиния Мэдсен Вирджиния Мэдсен Virginia Madsen Ричард Гир Ричард Гир Richard Gere Джо Андерсон Джо Андерсон Joe Anderson
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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