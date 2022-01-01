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Жилец Жилец
Киноафиша Фильмы Жилец Жилец, 1976: актеры и роли
The Tenant Жилец 1976 / Франция
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Жилец, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski Изабель Аджани Изабель Аджани Isabelle Adjani Мелвин Дуглас Мелвин Дуглас Melvyn Douglas Джо Ван Флит Jo Van Fleet Бернар Фрессон Bernard Fresson
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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