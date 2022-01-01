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Призрак
Призрак, 2010: актеры и роли
The Ghost Writer
Призрак
2010 / США
Трейлер
8.0
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Призрак, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански
Roman Polanski
В ролях
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Джеймс Белуши
James Belushi
Оливия Уильямс
Olivia Williams
Ким Кэттролл
Kim Cattrall
Тимоти Хаттон
Timothy Hutton
Джон Кеог
John Keogh
Алистер Мадзотти
Роберт Пью
Robert Pugh
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Энн Уиттман
Anne Wittman
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