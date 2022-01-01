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Призрак Призрак
Киноафиша Фильмы Призрак Призрак, 2010: актеры и роли
The Ghost Writer Призрак 2010 / США
8.0 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Призрак, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Пирс Броснан Пирс Броснан Pierce Brosnan Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Джеймс Белуши Джеймс Белуши James Belushi Оливия Уильямс Оливия Уильямс Olivia Williams Ким Кэттролл Ким Кэттролл Kim Cattrall Тимоти Хаттон Тимоти Хаттон Timothy Hutton Джон Кеог John Keogh Алистер Мадзотти Роберт Пью Роберт Пью Robert Pugh Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Энн Уиттман Anne Wittman
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
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2022, Россия, приключения, катастрофа
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