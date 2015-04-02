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Роман Полански по-прежнему в крепкой форме, и хотя далеко не каждый его фильм последнего десятилетия можно назвать выдающимся, как у могучего старца Клинта Иствуда, железной рукой чуть ли не ежегодно выковывающего шедевры, «Писатель-призрак»/«Призрак пера», усеченный в российском прокате до просто «Призрака», как раз кино образцовое, и, пожалуй, даже более того. Преследуемый юстицией США по обвинению, уже давно превратившемуся в кафкианский жест абсурда,…