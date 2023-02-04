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Вдова пастора Вдова пастора
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Prästänkan

Вдова пастора, 1920

1920 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1920
Режиссер
Карл Теодор Дрейер
В ролях
Хильдур Карлберг
Эйнар Род
Грета Алмрот
Улав Аукруст
Эмиль Хэльсенгрин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вдова пастора 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
19:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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«Вдова пастора» в кинотеатрах

сб 4
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