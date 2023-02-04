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Вдова пастора
Prästänkan
Вдова пастора, 1920
1920 / Швеция
7.1
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Рейтинг IMDb: 7.1
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7.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1920
Режиссер
Карл Теодор Дрейер
В ролях
Хильдур Карлберг
Эйнар Род
Грета Алмрот
Улав Аукруст
Эмиль Хэльсенгрин
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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«Вдова пастора» в кинотеатрах
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