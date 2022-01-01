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Третий удар
Третий удар, 1948: актеры и роли
Третий удар
1948 / СССР
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Третий удар, 1948: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Савченко
В ролях
Алексей Дикий
Aleksei Dikiy
Николай Боголюбов
Юрий Шумский
Виктор Станицын
Viktor Stanitsyn
Михаил Романов
Иван Переверзев
Сергей Блинников
Владимир Наумов
Vladimir Naumov
Марк Бернес
Сергей Мартинсон
Михаил Астангов
Латиф Файзиев
Аркадий Цинман
Юрий Лавров
Yury Lavrov
Петр Аржанов
Владимир Баталов
Николай Пишванов
Nikolai Pishvanov
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