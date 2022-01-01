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Третий удар Третий удар
Киноафиша Фильмы Третий удар Третий удар, 1948: актеры и роли
Третий удар 1948 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Третий удар, 1948: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Савченко
В ролях
Алексей Дикий Aleksei Dikiy Николай Боголюбов Юрий Шумский Виктор Станицын Viktor Stanitsyn Михаил Романов Иван Переверзев Иван Переверзев Сергей Блинников Сергей Блинников Владимир Наумов Владимир Наумов Vladimir Naumov Марк Бернес Марк Бернес Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон Михаил Астангов Латиф Файзиев Аркадий Цинман Юрий Лавров Yury Lavrov Петр Аржанов Владимир Баталов Николай Пишванов Nikolai Pishvanov
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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