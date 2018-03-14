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Жан де Флоретт
Киноафиша Фильмы Жан де Флоретт Отзывы о фильме «Жан де Флоретт»
Jean de florette Жан де Флоретт 1986 / Франция / Италия / Швейцария
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «Жан де Флоретт»

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Anatoly Kanevsky 14 марта 2018, 00:05
Оценка
Самое большое мое разочарование в том, что я посмотрел сначала вторую часть саги - "Манон с источников". Не могу представить насколько сильнее мог быть потрясен развязкой, зная всю предысторию!
Главная идея фильма... Её нет. Или так - там всё главное. Гениальное произведение. Но, первая вербализованная мысль - любой вид ксенофобии отвратителен и губителен. И в первую очередь для адептов. Эмпатия крайне необходима людям. Она не просто моральная норма, это выгодно и полезно для выживания и для счастья. Взаимообогащайтесь! Делитесь знаниями и навыками! Дикие люди так победили! Так почему же мы, цивилизованные, так свято оберегаем свои скромные достижения, корпим над ними, чахнем ако злой кощей над златом (Юголен - Отёй), ограниченно насмехаясь (Сезар - Монтан) над немного наивными прекрасными порывами добряков типа Жана (Депардьё)
Фильм не о героях, спасающих Вселенную. Но, масштабы человеческой драмы в небольшом селении грандиознее, потому что настоящие. Реальные. В фильме показана огромная цена каждого слова и поступка, самого незначительного. Любая мелочь может стать фактором выживания или гибели. Поэтому призываю вас, люди!!! Общайтесь! Наводите мосты, будьте доброжелательны и отзывчивы. Переспросите, не подозревайте зря, выясняйте всё, живите осознанно и открыто. И будет вам счастье. Иначе, сожаление будет смертельным!
14 марта 2018, 00:05 Ответить
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