Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не брать живым Не брать живым
Киноафиша Фильмы Не брать живым Не брать живым, 2009: актеры и роли
Green Zone Не брать живым 2009 / США / Великобритания
7.6 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Не брать живым, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Гринграсс Пол Гринграсс Paul Greengrass
В ролях
Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Грег Киннир Грег Киннир Greg Kinnear Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Эми Райан Эми Райан Amy Ryan Йигал Наор
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
«Дофотошопился до идеала»: прервавшего молчание Ревву вывели на чистую воду
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Пережил клиническую смерть и облысел: куда пропал главный «мент» страны Алексей Нилов
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Пощечина для Виктории: вражда в семействе Бекхэм вышла на новый уровень
Приложение киноафиши