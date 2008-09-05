Сауна, 2008

1595 год. Затянувшаяся война наконец-то окончена. Братья Кнут и Эрик, призванные участвовать в определении границы между Финляндией и Россией, совершили страшный грех, оставив молодую девушку умирать страшной смертью. Когда они пересекают болото, не отмеченное ни на одной карте, дух девушки, лицо которой залито грязью, начинает преследовать их. Утомленные мужчины пытаются найти успокоение в неизвестной деревушке и обнаруживают там сауну, в которой смываются все грехи. В поисках прощения братья ввязываются в нечто совершенно невероятное... Фильм ужасов «Сауна» повествует о грехах и раскаянии за их совершение. Рассказанная с экрана история погружает зрителя в центр тьмы, где нет ни надежды, ни спасения.