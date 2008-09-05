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Сауна
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Sauna

Сауна, 2008

2008 / Финляндия / Чехия
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

1595 год. Затянувшаяся война наконец-то окончена. Братья Кнут и Эрик, призванные участвовать в определении границы между Финляндией и Россией, совершили страшный грех, оставив молодую девушку умирать страшной смертью. Когда они пересекают болото, не отмеченное ни на одной карте, дух девушки, лицо которой залито грязью, начинает преследовать их. Утомленные мужчины пытаются найти успокоение в неизвестной деревушке и обнаруживают там сауну, в которой смываются все грехи. В поисках прощения братья ввязываются в нечто совершенно невероятное... Фильм ужасов «Сауна» повествует о грехах и раскаянии за их совершение. Рассказанная с экрана история погружает зрителя в центр тьмы, где нет ни надежды, ни спасения.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 25 марта 2009
Премьера в мире 5 сентября 2008
Возраст 18+
Бюджет €930 679
Режиссер
Антти-Юсси Аннила
В ролях
Вилле Виртанен
Вилле Виртанен
Томми Эронен
Кати Оутинен
Кати Оутинен
Тайсто Реймалуото
Исмо Каллио
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сауна 1 постер
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