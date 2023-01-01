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Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера"
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Водный мир
Водный мир, 1995: актеры и роли
Waterworld
Водный мир
1995 / США
8.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Водный мир, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин Рейнольдс
Kevin Reynolds
В ролях
Кевин Костнер
Kevin Costner
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
Джинн Трипплхорн
Jeanne Tripplehorn
Тина Мэджорино
Майкл Джетер
Michael Jeter
Джерард Мерфи
Gerard Murphy
Ким Коутс
Kim Coates
Джон Флек
John Fleck
Роберт Джой
Robert Joy
Джек Блэк
Jack Black
Джон Тоулз-Бей
Зитто Казанн
Zitto Kazann
Зэйкс Мокэй
Сэб Шимоно
Р.Д. Колл
R. D. Call
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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Отзывы
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