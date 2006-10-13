Действие фильма начинается еще в 1954 году. Это история любви двух сирот — Гу и Зан, прислуживающих в особняке правителя Северных земель. После освобождения они бежали в Центральный Вьетнам, создали семью, затем война их разделяет. Белое шелковое платье таит в себе невероятную силу, это символ простой вьетнамской женщины, способной вынести все трудности и испытания, сохранить в себе лучшие качества, остаться верной мужу и детям. В 2008 г. подавался на предварительный отбор на «Оскар». Фильм назван так потому, что молодой человек подарил девушке белое платье «аозай». Она же позже вынуждена пожертвовать этим платьем, чтобы защитить свою семью.

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