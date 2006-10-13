Действие фильма начинается еще в 1954 году. Это история любви двух сирот — Гу и Зан, прислуживающих в особняке правителя Северных земель. После освобождения они бежали в Центральный Вьетнам, создали семью, затем война их разделяет. Белое шелковое платье таит в себе невероятную силу, это символ простой вьетнамской женщины, способной вынести все трудности и испытания, сохранить в себе лучшие качества, остаться верной мужу и детям. В 2008 г. подавался на предварительный отбор на «Оскар». Фильм назван так потому, что молодой человек подарил девушке белое платье «аозай». Она же позже вынуждена пожертвовать этим платьем, чтобы защитить свою семью.
СтранаВьетнам
Продолжительность2 часа 16 минут
Год выпуска2006
Премьера в мире13 октября 2006
Дата выхода
13 октября 2006
Южная Корея
Бюджет$1 000 000
Сборы в мире$56 834
ПроизводствоPhuoc Sang Film Studio, Anh Viet Company, Vietnam Feature Film Studio
Другие названия
Áo lua Hà Dông, The White Silk Dress, Áo Lụa Hà Đông, Biała jedwabna sukienka, La camisa de seda del Ha Dong, O Vestido de Seda Branco, Sidendräkten, 穿白絲綢的女人